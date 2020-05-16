اجتماعي / حوالي 40 مليون ريال سداد مديونيات 610 مستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر
السبت 1441/9/23 هـ الموافق 2020/05/16 م واس
الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية 610 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت" في يومها العاشر، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها ( 39,926,259 ) ريالاً.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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17:33ت م
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