إسلام آباد 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 39473 حالة، وتوفيت منها 847 حالة، وتماثلت للشفاء 10880 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم, أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 15590 حالة في إقليم السند، و14201 حالة في إقليم البنجاب، و5678 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2457 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 921 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و518 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و108 حالات في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //17:35ت م0097