عام / الأرصاد تنبه إلى هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف والمويه وميسان
السبت 1441/9/23 هـ الموافق 2020/05/16 م واس
الطائف 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غد تشمل: (الطائف ، والمويه ، وميسان )، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.
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17:39ت م
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