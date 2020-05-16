الطائف 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة ليوم غد تشمل: (الطائف ، والمويه ، وميسان )، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.// انتهى //17:39ت م0099