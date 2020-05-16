سكاكا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأنجزت أمانة منطقة الجوف 2233 رخصة لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، ما بين إصدار جديد وتجديد, التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف منذ تعليق العمل في مقرات ادارات الحكومية وتفعيل العمل عن بُعد لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة منطقة الجوف إصدار 365 قرارا مساحيا و 1033 رخصة بلدية للمنشآت التجارية و835 رخصة إنشائية.وتواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها تقديم خدماتها إلكترونياً أو من خلال الاتصال على الرقم 940 ، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحفاظاً على صحة الجميع .// انتهى //17:40ت م0101