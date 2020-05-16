عام / "واس" ترصد جهود رجال الأمن الميدانية لتطبيق أمر منع التجول بمحافظة جدة
السبت 1441/9/23 هـ الموافق 2020/05/16 م واس
جدة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس
يواصل رجال الأمن بمحافظة جدة جهودهم في الوقوف على تطبيق أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.
ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية قبيل الإفطار ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن في قطاعات أمنية مختلفة وهم يؤدون أعمالهم في الشوارع العامة والميادين ومداخل المحافظة ، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول استشعاراً للمسؤولية المجتمعية بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.
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17:56ت م
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