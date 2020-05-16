جدة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسيواصل رجال الأمن بمحافظة جدة جهودهم في الوقوف على تطبيق أمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية قبيل الإفطار ، الجهود التي يبذلها رجال الأمن في قطاعات أمنية مختلفة وهم يؤدون أعمالهم في الشوارع العامة والميادين ومداخل المحافظة ، وسط التزام الأهالي بأمر منع التجول استشعاراً للمسؤولية المجتمعية بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.// انتهى //17:56ت م0103