الباحة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لمدير إدارة المشتريات بإمارة المنطقة علي الشهري في وفاة والدته.وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.من جانبه، أعرب مدير إدارة المشتريات بإمارة الباحة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته، مشيراً أن ذلك كان له بالغ الأثر في تخفيف مصابه، داعياً الله أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا.// انتهى //17:58ت م0104