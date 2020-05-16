اجتماعي / بر سلطانه توزع 169 سلة غذائية لمستفيديها
السبت 1441/9/23 هـ الموافق 2020/05/16 م واس
نجران 23 رمضان 1441هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس
أنهت جمعية البر الخيرية بسلطانه بمنطقة نجران توزيع 169 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها.
وأوضحت الجمعية، أن السلال شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، مشيرةً إلى أن المساعدات وصلت إلى مستحقيها في منازلهم.
وأفادت الجمعية أن توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن مشروع "غذاؤنا واحد"، داعيةً أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية.
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18:21ت م
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