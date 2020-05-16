نجران 23 رمضان 1441هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بسلطانه بمنطقة نجران توزيع 169 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضحت الجمعية، أن السلال شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، مشيرةً إلى أن المساعدات وصلت إلى مستحقيها في منازلهم.وأفادت الجمعية أن توزيع السلال الغذائية يأتي ضمن مشروع "غذاؤنا واحد"، داعيةً أهل الخير للمساهمة في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية.//انتهى//18:21ت م0107