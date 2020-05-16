الرياض 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسكشف معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن إطلاق المؤسسة لكليتين رقميتين للبنات وبدء التدريب بهما مطلع الفصل التدريبي القادم من العام التدريبي 1442 هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.وأوضح معاليه أنه سيتم تشغيل الكلية التقنية الرقمية بالرياض والكلية التقنية الرقمية بجدة لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية في تقنيات البيانات وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب.وقال: "إن هذا التوجه لإنشاء كليات تقنية رقمية جاء لمواكبة احتياج سوق العمل من الوظائف الرقمية ولتمكين المرأة في هذا المجال بخريجات مؤهلات بالخبرة والكفاءة التي يتطلبها مستقبل سوق العمل", مشيرا إلى إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن مشروع التوسع في تدريب البنات وتسعى من خلاله المؤسسة للتوسع النوعي بمجال التدريب التقني والمهني لتشمل مختلف مناطق المملكة، مثمناً جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم قطاع التدريب التقني للسير بخطى واثقة نحو تدشين شواهد العصر والنماء والتوسع المهني الذي يلبي حاجة أبناء وبنات الوطن من التدريب التقني والرفع من مستوى جودة التدريب بما يواكب التنمية الوطنية.وأشار الدكتور الفهيد إلى أن الكليات التقنية الرقمية الجديدة صممت على أحدث التصاميم الهندسية الحديثة وجمعت فيها المرافق التدريبية التي تحتاجها المتدربة والمدربة كافة للرقي بالعملية التدريبية وإضافة تخصصات تقنية جديدة، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للكليتين تقدر بحوالي 4000 متدربة.ونوه الفهيد بجهود المؤسسة التي تعمل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تهيئة البيئة الآمنة والمحفِّزة للتدريب، منطلقة في ذلك من مؤشرات تقويم الأداء كالتوسع المهني واستيعاب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية واستخدام الموارد الأمثل لتنفيذ المشروعات التدريبية التنموية المواكبة للرؤية 2030.مما يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت مؤخراً مواعيد القبول والتسجيل لمختلف التخصصات والبرامج بكلياتها ومعاهدها بجميع مناطق المملكة للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442 هـ .// انتهى //18:23ت م0109