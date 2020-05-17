مكة المكرمة 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الأسواق و المنشآت الغذائية ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي،أنهم صادروا 489 كجم من الخضار ضبطت من الباعة الجائلين ، و تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها .ودعا المشيخي المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.// انتهى //01:49ت م0189