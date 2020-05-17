جيزان 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمنطقة جازان جهودها لتطبيق أمر منع التجول طيلة أيام شهر رمضان المبارك الذي يبدأ من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحاً ، عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المنطقة ، وذلك في إطار الاحترازات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .ورسمت الصور المعبرة لرجال الأمن وهم يؤدون مختلف مهامهم في نقاط التفتيش ، وتناولهم إفطارهم في ميدان العمل استشعاراً للمسؤولية ، من أجل ضبط الأمن والحفاظ على أرواح الجميع في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى ، امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلو الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقوم على خدمة المواطنين والمقيمين.كما جسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من هذه الجائحة ، الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظاً على السلامة والصحة.// انتهى //01:53ت م0190