سكاكا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها أعمال التعقيم والوقاية خلال وقت منع التجول، استكمالاً لجهودها الاحترازية في أعمال الإصحاح البيئي على نطاق واسع في مدن ومحافظات المنطقة كافة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله بن بدر الماجد أن الأمانة وبلدياتها ركزت على رش وتعقيم المباني الحكومية وواجهات المباني والمحلات والأرصفة والشوارع وأماكن تلامس الأسطح وأسواق النفع العام ومراكز التسوق حسب توجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان وبمشاركة أكثر من 1442 عاملاً و 359 من السيارات والآليات التي تستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات، وزعتها في بعض الأحياء وعدد من الطرق المحورية.وأضاف الماجد أن أعمال التنظيف والتعقيم التي تقوم بها أمانة المنطقة تجري على مدار الساعة، إضافة إلى الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.// انتهى//02:44ت م0195