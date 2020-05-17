أديس أبابا 23 رمضان 1440 ه الموافق 16 مايو 2020 متجاوز إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالقارة الأفريقية 2664 حالة, منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.وأفادت معطيات إحصائية صادرة عن المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن القارة سجلت 80 ألفًا و616 حالة إصابة مؤكدة, من بينها 30 ألفًا و 812 حالة شفاء.وأشار في بيانه إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا تحتل المركز الأول من حيث تسجيل الإصابات بكورونا حيث بلغ عددها 13 ألفًا و 454 حالة مع تسجيل 247 حالة وفاة مقابل 6083 حالة تعافٍ.// انتهى //03:03ت م0196