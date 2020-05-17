تبوك 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك -بمشيئة الله - تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم .// انتهى //03:15ت م0200