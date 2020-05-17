عام / الأرصاد ": أمطار رعدية على منطقة تبوك
الأحد 1441/9/24 هـ الموافق 2020/05/17 م واس
تبوك 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك -بمشيئة الله - تضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .
وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد وحتى الثامنة مساءً من نفس اليوم .
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