بغداد 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالإجراءات المتخذة لمحاصرة وباء كورونا المستجد ووقف انتشاره لا سيما بعد تزايد عدد الإصابات في البلاد.وأبرزت الصحف أسباب تفشي ظاهرة حرائق حقول الحنطة في عدد من محافظات العراق في تزامن مع نضوج المحصول وارتفاع درجات الحرارة.وتناولت صحف اليوم المباحثات الجارية بين بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاقات بشان الملفات العالقة وبينها رواتب موظفي إقليم كردستان والنفط.وعرجت على الشأن الأمني ، منوهة بقرب الإعلان عن ساعة الصفر لانطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة عصابات داعش الإرهابية في المناطق التي ظهرت فيها مؤخرا , مشيرة إلى وجود خطط يتم الاستعداد لها للبدء بجولات أمنية خلال الأيام المقبلة على الأوكار الإرهابية.// انتهى //11:16ت م0023