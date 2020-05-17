تونس 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالكلمة التي ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيَد خلال مائدة إفطار أقامها على شرف سفراء الدول العربية والإسلامية لدى تونس، حيث أكد فيها على قيم التآزر والتعاضد بين مختلف البلدان، مثمنًا ما لقيه لدى كل قادة البلدان الشقيقة والصديقة من إيمان بضرورة التكاتف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددًا على الحاجة إلى قوانين جديدة في الداخل والخارج تحقق الشفاء لا فقط على المستوى الصحي بل كذلك على جميع المستويات الأخرى، من أجل شفاء الإنسانية جمعاء.وتابعت محليًا أيضًا الوضع الصحي في ضوء تواصل انتشار فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى تسجيل حالتي إصابة جديدتين بهذا الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1037 حالة إصابة مؤكدة، وتسجيل 807 حالات تعاف مع استقرار حالات الوفاة في حدود 45 حالة.وأنبأت عن طلب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من أعضاء المجلس الأعلى للأمن بالشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، بدءًا من الآن، وإشارتها إلى جانب ذلك إلى إبقاء الجزائر على إجراءات حظر التجوال الجزئي في البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، دون رفعها إلى مستوى شامل خلال عيد الفطر.وتناولت صحف الأحد في الشأن الليبي تتواصل العمليات العسكرية بين الفرقاء الليبيين في أكثر من مكان في البلاد، موردة إعلان الجيش الليبي عن تدمير إحدى المنظومات الدفاعية الجوية فور وصولها إلى قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس.ورصدت صحف تونس مواصلة فيروس كرونا حصد المزيد من الضحايا حول العالم منذ ظهوره خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تضررًا من هذا الوباء من حيث عدد الوفيات والإصابات.// انتهى //12:10ت م0032