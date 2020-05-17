رام الله 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن إجراءات جديدة خلال عيد الفطر ومنع الحركة كاملة في كافة المناطق الفلسطينية بدءا من مساء الجمعة حتى نهاية يوم الإثنين.وأبرزت الصحف ما شهده مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لأول مرة، من نقاشا واسعا بشأن فرض عقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراض فلسطينية، بدءا من منع منتجات المستوطنات كليا من دخول دول الاتحاد، مروراً بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء باعتراف جماعي بدولة فلسطين.وأشارت صحف الأحد إلى تأكيدات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، باعتبار ذلك أبسط ما نتمسك به لاحترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.ولفتت الصحف النظر لارتفاع حصيلة الوفيات التي تسبب بها الوباء حول العالم إلى أكثر من 305 آلاف، وتجاوز عدد المصابين بالمرض 4 ملايين وخمس مئة ألف شخص.وألقت الضوء على استعداد منظمة الصحة العالمية لإطلاق منصة لتشارك البيانات وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأبحاث والاكتشافات الطبية والتكنولوجية المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم.// انتهى //12:17ت م0034