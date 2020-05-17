عام / الأونروا تطلب اتخاذ الحيطة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمنع انتشار فيروس كورونا
الأحد 1441/9/24 هـ الموافق 2020/05/17 م واس
بيروت 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس
طلبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر داخل مخيماتهم وتجمعاتهم، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأعربت الوكالة في بيان اليوم عن قلقها البالغ من انتشار كورونا المستجد داخل مجتمع لاجئي فلسطين في لبنان ، بسبب الكثافة السكانية وسوء الظروف الصحية العامة .
وشددت على ضرورة التزام اللاجئين الفلسطينيين بالإجراءات والإرشادات التي تطلقها الحكومة اللبنانية ، وأكدت على أهمية تلك الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
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12:27ت م
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