جدة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسبدأت جمعية البر بجدة حملتها عبر قنواتها الالكترونية لاستقبال زكاة الفطر لتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية وذلك ضمن مشاريعها الموسمية.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن من أهداف هذه الحملة إيجاد البدائل عن الطريقة التقليدية للزكاة ، جراء الظروف الراهنة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، ولضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر .وبيّن العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصاً من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الالكترونية وهي منصة البر الالكترونية ، وتطبيق البر ، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر مستفيدة .وأفاد أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة ، كما أن 1200 يتيم سيحصلون على عيدياتهم عبر مشروع "عيدية يتيم" الموسمي والذي تنفذه الجمعية منذ ما يزيد عن 40 عاماً ، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام في هذه الأيام المباركة .//إنتهى//18:08ت م0116