إسلام آباد 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 41152 حالة، توفيت منها 895 حالة، وتماثلت للشفاء 11341 حالة، وتخضع 27937 حالة للحجر الصحي الإلزامي.وأوضح الإحصاء اليومي للمركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 16377 حالة في إقليم السند، و14584 حالة في إقليم البنجاب، و6061 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2544 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 947 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و527 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و112 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //18:15ت م0117