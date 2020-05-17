عام / إعلان أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة بموريتانيا
الأحد 1441/9/24 هـ الموافق 2020/05/17 م واس
نواكشوط 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس
أكدت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في نواكشوط تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها بموريتانيا .
وأفاد بيان صادر عن ممثلية الأمم المتحدة أن وزارة الصحة الموريتانية تقود التحقيق الذي يقوم به خبراء في الأوبئة لتحديد الإجراءات المناسبة واختبار الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض .
وأضاف البيان أن ممثلية الأمم المتحدة بموريتانيا تستمر في احترام و تعزيز كل إجراءات الوقاية من مرض " كوفيد - 19 " تمشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة في موريتانيا تستمر في مرافقة الحكومة الموريتانية بمحاربة الوباء .
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18:15ت م
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