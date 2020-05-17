المنامة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,246.14 بارتفاع قدره 5.50 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية .كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 573.33 بارتفاع قدره 4.69 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و912 ألفاً و874 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 251 ألفاً وديناران، تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.// انتهى //18:17ت م0119