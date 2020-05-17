طريف 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واستمكن مستشفى طريف العام من خدمة 216 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة "الزم بيتك.. مسلتزماتك الطبية توصلك" من تاريخ 25/ 3/ 2020م، خلال ساعات منع التجوال التي تهدف إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة للحضور إلى المستشفى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل فريق التوصيل.وأوضحت إدارة المستشفى أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم( 0503668867) يوضح فيها الاسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم ورقم التواصل ، وإرسال الموقع، ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله.ويأتي ذلك حرصاً على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //18:18ت م0121