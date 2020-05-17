نجران 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020 م واستواصل الشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة بمستشفى الملك خالد، تنفيذ مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك"، التي أطلقتها بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف.وأوضحت صحة نجران، أن عدد المتبرعين بالدم خلال أسبوعين بلغ 438 متبرعاً، مبينةً أن هذه الحملة تنفذ بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وتعزيزاً لثقافة التبرع وتمكين الجميع من التبرع دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات، ولدورها المهم في تأمين مخزون وحدات الدم.//انتهى//18:19ت م0122