نجران 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020 م واساختتمت جامعة نجران عامها الجامعي بنجاح بعد أن أنهى نحو 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة في مختلف الكليات والتخصصات أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي التي خُصصت إلكترونياً نتيجة الظروف الراهنة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الاختبارات سارت بكل يسر وسهولة وفق ما اتخذته الجامعة من خطط لضمان سيرها على الوجه المطلوب، نتيجة التجهيزات التقنية الملائمة التي وفرتها الجامعة، مشيراً إلى أن ما قدمته الجامعة من برامج تدريبية متنوعة شملت أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات أسهمت في نجاح سير الاختبارات وتجنب المعوقات.من جهته بين عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب أن العمادة جهزت أنظمة إلكترونية عالية المستوى لضمان تأدية الاختبارات من خلالها لجميع طلاب وطالبات الجامعة، وهو ما تحقق وشهد نجاحاً كبيراً في أدائها.وأشار آل رجب إلى أن التعليم الإلكتروني بالجامعة سجل خلال المدة السابقة أرقاماً وإحصائيات عالية في عدد الاستفادة من قبل طلاب وطالبات الجامعة نتيجة الخدمات التي قدمتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد لإنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة وتحويل الدراسة عن بُعد، حيث أكدت الإحصائية الحضور المميز من قبل طلاب وطالبات الجامعة للمحاضرات عبر الفصول الافتراضية ونجاح استمرارية العملية التعليمية وفق الخطط التي أعدتها الجامعة.//انتهى//18:25ت م0125