بريدة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلي بحي الريان والنهضة في بريدة لقاءً عن بُعد بعنوان " التطوع الناجح "، بمشاركة 73 شخصاً، وذلك ضمن سلسلة برامجها التي تهدف إلى تنمية المجتمع .وتطرق مدير وحدة التطوع بلجنة التنمية بالريان والنهضة سابقا وسفير جمعية تطوير للتطوع بالقصيم فراس بن عبدالرحمن الفائز، عن مفهوم التطوع الناجح وهو الذي يستفيد منه المجتمع ويفعله الفرد بمطلق حريته وبدون مردود نقدي ويورث السعادة والرضا، كما تحدث عن الأسئلة الثلاثة الذهبية التي تساعد على البدء في عمل تطوعي ناجح .وفي نهاية اللقاء أشار الفائز للأساسيات الخمسة للنجاح في العمل التطوعي وهي: فكرة طموحة خلاقة ، خطة دقيقة ، فريق عمل متناغم ، استشعار الأثر قبل البدء، ابدأ فوراً .// انتهى //19:40ت م0130