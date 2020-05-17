واشنطن 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأفغاني أشرف غني والدكتور عبد الله عبد الله الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية.وقال بيان للخارجية الأمريكية إن الوزير بومبيو هنأ الزعيمين بالتوصل إلى اتفاق بشأن الحكم الشامل لأفغانستان مجددًا التأكيد على أن أولوية الولايات المتحدة لا تزال الوصول لتسوية سياسية لإنهاء الصراع في أفغانستان.و رحب وزير الخارجية الأمريكية بالتزام الزعيمين بالعمل على الفور لدعم الدخول الفوري في المفاوضات داخل أفغانستان.//انتهى//23:59ت م0199