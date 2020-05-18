الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسشاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس اليوم في الملتقى الرمضاني الافتراضي تحت عنوان "التقويم البديل لطلبة الجامعات في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)" التي أقامتها المجموعة البحثية "نظريات القياس وتطبيقاتها" بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان.واستعرض المدير التنفيذي لمركز قياس الدكتور عبدالله القاطعي خلال الملتقى جهود الهيئة عن الاختبارات عن بُعد، والمراحل التي عملت عليها في هذا المشروع الوطني، والخطة التي تعمل عليها والتجارب العالمية حول ذلك.وشارك في الملتقى مجموعة من أساتذة القياس والتقويم بالدول العربية، وكانت مشاركة الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس في عرض جهودها عن الاختبارات عن بعد التي تعمل عليها حاليًا.وأشاد المشاركون بجهود هيئة تقويم التعليم والتدريب، مطالبين بالمزيد من التفاصيل حول جهودها للاستفادة منها في دولهم.// انتهى //00:09ت م0200