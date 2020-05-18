المدينة المنورة ٢٤ رمضان 1441 هـ الموافق ١٧ مايو 2020 م واسنجحت مبادرة خير المدينة المنورة بالوصول إلى المستهدفين وتوزيع سلات المواد الغذائية والوجبات خلال وقت قياسي بسواعد نحو 4500 متطوع ومتطوعة من منسوبي الجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المنورة وبمساندة من البريد السعودي الذي تمكن حتى يوم أمس من إيصال أكثر من 13 ألف سلة غذائية تمثل ثمار الاتفاقية التي رعاها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بين مبادرة خير المدينة ومؤسسة البريد السعودي لإيصال وتوزيع 15000 سلة غذائية مكونة من 16 صنفًا غذائيًا تقدمها المبادرة للمحتاجين والمتضررين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا من جائحة فيروس كورونا المستجد في منطقة المدينة المنورة.وأوضح المشرف على مبادرة خير المدينة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي، أن مبادرة خير المدينة وبمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تواصل عملها لتقديم خدمات متنوعة تشمل توفير الاحتياجات المعيشية والصحية والتوعية الصحية والدعم الاجتماعي والتوعية الأسرية، وقال :" نعمل في مجلس الجمعيات الأهلية في منطقة المدينة المنورة بمشاركة وتعاون المؤسسات والجمعيات الأهلية لتقديم كل أنواع الدعم والرعاية من خلال جمعيات متخصصة تمتلك خبرة كبيرة في المساهمة بفعالية في ما يتم من أعمال على مدار الساعة".وبين الحربي أن الجمعيات المتخصصة في مجال الدعم الأسري قدمت برامج تدريبية وتوعوية عن بعد لنحو 6500 مستفيد في منطقة المدينة المنورة حتى الآن كما قدم المتخصصون في تلك الجمعيات من خلال مبادرة خير المدينة المنورة أكثر من 700 استشارة متخصصة من خلال رقم الهاتف الذي تم إعلانه لاستقبال كل الاستشارات الأسرية وتقديم الدعم والمساندة لجميع الأسر في المنطقة.وأشاد الحربي بالجهود التي يبذلها الجميع وأخص المتطوعين الذي يقدمون الكثير من الجهد والعطاء وبالتعاون والدعم الذي يبديه أفراد مجتمع منطقة المدينة المنورة لتحقق خير المدينة أهدافها.// انتهى //00:24ت م0203