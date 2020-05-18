ظهران الجنوب 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسبدأت الكلية التقنية للبنين بسراة عبيدة تفعيل مبادرة " المتطوع التقني "، التي دشنها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير .وأوضح عميد الكلية المهندس فيصل القحطاني أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة، عبر فرق تطوعية متخصصة تضم عدداً من الشباب السعودي المؤهل للأعمال المهنية بجودة عالية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية .وبين أن المبادرة تعمل على تنفيذ خدمات صيانة منزلية تطوعية للمستفيدين، تشمل أعمال الكهرباء والسباكة والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، إضافة إلى الإلكترونيات والاتصالات، تحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين الممارسين وذوي الخبرة في المجال.// انتهى //00:24ت م0204