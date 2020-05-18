نجران 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً محاضرة بعنوان "فضل واغتنام العشر الأواخر"، وذلك عبر البث المباشر بواسطة "تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ضمن البرنامج الدعوي الذي يقيمه الفرع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، واغتنام أيام الشهر الفضيل ولياليه بأنواع الطاعات.// انتهى//00:25ت م0205