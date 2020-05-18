نجران 24 رمضان 1441هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لما يجده قطاع التعليم من دعم غير محدود في هذه الظروف الاستثنائية.وقدّم السبيعي شكره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لمبادرته بتهنئة الخريجين والخريجات، ومباركته للمتفوقين منهم، وذلك خلال رعايته الحفل الافتراضي لخريجي طلاب التعليم بالمنطقة، ودعمه المستمر للعملية التعليمية في الجامعة، ومتابعته الدائمة، كما قدّم كذلك شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ما حظي به التعليم العالي والجامعات من دعم ومتابعة في هذه المرحلة حتى سارت العملية التعليمية على أكمل وجه.وقال: رغم الظروف الطارئة التي حلت في منتصف الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، إلا أننا في جامعة نجران بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة استطعنا مواجهتها نظير الخطط الممنهجة والمدروسة التي أعدتها الجامعة بجميع منسوبيها، واستطاعت الجامعة تفعيل منظومتها التعليمية الإلكترونية التي حققت التطلعات وأكدت قوة الإجراءات التي تسير عليها الجامعة وتنتهجها، مشيداً بالإحصاءات الإلكترونية التي أوضحت مدى نجاح عملية التحول للتعليم الإلكتروني وخلق البيئة المناسبة عبر الأنظمة الإلكترونية التي أتاحت الخدمات المتنوعة وأسهمت في سير العملية التعليمية بجميع متطلباتها، وهو ما تحقق بفضل الله ثم بجهود القائمين على ذلك.وهنأ السبيعي جميع طلاب وطالبات الجامعة على نجاحهم وتجاوزهم الظروف الاستثنائية، كما بارك للخريجين والخريجات نهاية هذه المرحلة الدراسية وانطلاقهم نحو المستقبل المشرق الذي ينتظرهم في ظل الظروف التي هيأتها القيادة الرشيدة.// انتهى//00:27ت م0206