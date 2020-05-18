المدينة المنورة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم اللقاء العاشر من سلسلة العمارة الإسلامية، التي يشارك فيها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وذلك عبر الاتصال المرئي.وجاء لقاء اليوم تحت عنوان " تاريخ العمارة الحدائقية ببلدان المدينة المنورة "، قدمه المستشار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الدكتور أشرف التركي وأدار الحوار الدكتورة المهندسة لاراخولي .// انتهى //00:38ت م0208