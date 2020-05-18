الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه اليوم اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة جميع الأعضاء .وفي بداية الاجتماع قدم رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم القناص شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على اهتمامه وحرصه على الرياضة بشكل عام وعمل الاتحادات بشكل خاص بعد اجتماعه الأخير برؤساء الاتحادات، وقدم للأعضاء موجزاً عن ما تم خلاله.وقدم الدكتور إبراهيم القناص "عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه "موجزاً عن أبرز القرارات التي اتخذت من المكتب في اجتماعه الأخير بشأن البطولات الدولية القادمة وآليه تأهيل اللاعبين في الأولمبياد لدرجة الشباب وكذلك أولمبياد الكبار .كما استعرض الاجتماع العديد من المواضيع المجدولة في مقدمتها الاطلاع على البطولات المتبقية لهذا العام 2020 م واستعراض المرحلة المقبلة بعد وباء فايروس كورونا المستجد .وفي ختام الاجتماع تمنى رئيس وأعضاء الاتحاد من الله عز وجل أن يرفع الغمة عن الأمة الإسلامية وبلاد العالم، معربين عن اعتزازهم بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة للتصدي لهذا الوباء الجائح، حفاظًا على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.// انتهى //00:46ت م0209