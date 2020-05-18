بريدة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسبمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم انطلقت مبادرة تفريج كربة الغارمين التي تهدف إلى تفريج كربة بعض متعثري السداد من الغارمين ممن أوقف التعامل معهم مالياً وخاصة النساء وكبار السن والمرضى.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لحملة تفريج كربة الغارمين إبراهيم بن فهد المحيميد، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف بضرورة تقديم الأعمال الخيرية والتكاتف وتفريج كرب المسلمين والوقوف معهم لا سيما في هذا الشهر الفضيل , مبيناً أنه أنشىء الموقع الإلكتروني للحملة: www.tafrij.com, مثمناً للقائمين على المبادرة الجهود المبذولة لإنجاحها.من جهته قدم محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته لحملة تفريج كربة الغارمين , مشيراً إلى أن سموه يسعى دائماً لتعزيز المبادرات التي تخدم المستفيدين من هذه الحملات , مثمناً جهود فريق العمل على جهودهم , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //01:12ت م0210