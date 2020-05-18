القريات 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمحافظة القريات جهودها لتطبيق أمر منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحاً ، وذلك عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المحافظة ، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".والتقطت عدسة "واس" بمنطقة الجوف صور الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة خلال أوقات منع التجول لتظهر خلوها من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.كما جسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية، والوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظاً على السلامة والصحة.// انتهى //01:13ت م0211