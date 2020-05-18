الدمام 24 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية في حملة " قطرة دم .. تنقذ حياة "، المقامة حالياً بالتعاون مع صحة الشرقية، في المنطقة ومحافظات حفر الباطن والخفجي والجبيل بعد التنسيق مع بنك الدم.وأفاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن الحملة تأتي انطلاقاً من الواجب الديني والوطني، واستشعارًا للمسؤولية الاجتماعية من منسوبي فرع المنطقة الشرقية، بعد أن سبقه هيئة مدينة الدمام وهيئة محافظة الخبر والظهران وهيئة محافظة القطيف في الأيام الماضية، منوهاً بالتعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة بالمنطقة والجهات الصحية خدمة للمجتمع.// انتهى//01:13ت م0212