أبها 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسرفعت أمانة منطقة عسير جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة التي تشهدها مدينة أبها، حيث قامت الفرق الميدانية التابعة للأمانة خلال اليومين الماضيين بنزح نحو 554 طن من مياه الأمطار، ومعالجة نواتج مياه الأمطار ورفع المخلفات.وأوضح مدير عام النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة المهندس محمد سبران أنه تم رفع درجة الجاهزية القصوى لكافة الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها مدينة أبها مع استمرار تكثيف أعمال الفرق الميدانية و التي بلغ عدد القوى البشرية فيها نحو 1.549 مدعمين بأكثر من 237 آلية و معدة، مشيراً إلى أن الأعمال الميدانية شملت رفع مياه الأمطار ومخلفاتها والتنظيف لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.// انتهى //04:51ت م0229