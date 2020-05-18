سانتياغو 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية بجمهورية تشيلي، الأحد، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 43 ألفا و781 بعد تسجيل 2353 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 29 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي إلى 450 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 19213 شخصا بعد إحصاء 1199 حالة تعاف جديدة.وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 32684 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1606) وأنتوفاغاستا (1505) وفالبارايسو (1474) وبيوبيو (1099) وتاراباكا (975) وماغايانيس (961) ونيوبلي (492).// انتهى //05:29ت م0233