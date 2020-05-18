ليما 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، الأحد، بتسجيل 125 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2648 منذ بداية الجائحة بالبلد الجنوب أمريكي.وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 92273 شخصا، وذلك بعد رصد 3732 حالة إصابة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 28272 شخصا بعد إحصاء 349 حالة تعاف إضافية.وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 59712 حالة تليها على الخصوص كاياو (6685) ولامباييكي (4856) وبيورا (3062) ولوريتو (2696) ولاليبرتاد (2122) وأنكاش (2095) وأريكيبا (1839) وأوكايالي (1709) وإيكا (1477) وخونين (1098).// انتهى //06:07ت م0003