نواكشوط 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسقررت الحكومة الموريتانية، اليوم ، تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط، وذلك بسبب وجود قرابة 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.أعلن عن ذلك وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد، في مؤتمر صحفي إثر اجتماع طارئ عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورنا المستجد، في البلاد، مضيفًا أن وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ستسهران على المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى نواكشوط لأن هذا هو الذي سيمكن من التحكم في الحالة الوبائية.وسبق أن اتخذت السلطات الموريتانية نهاية شهر مارس الماضي قرارا بإغلاق العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع قرار آخر بمنع التنقل بين المحافظات الداخلية.وسجلت موريتانيا أمس 22 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين منذ منتصف مارس الماضي إلى 62 مصابا ، شفي منهم 6 وتوفي 4 مصابين.// انتهى //07:36ت م0010