لندن 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم أنباء عن عزم الحكومة البريطانية توفير 30 مليون لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الخريف القادم في حال نجاح التجارب التي تقوم بها إحدى الجامعات البريطانية الكبرى في هذا المجال.ونقلت تساؤلات عن سلامة الأطفال من الإصابة بالمرض في ظل عزم السلطات البريطانية فتح بعض الفصول الدراسية مطلع الشهر القادم.وفي الشأن الدولي، أخبرت صحف اليوم عن بدء إيطاليا وإسبانيا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى تخفيف إجراءات الإغلاق التام بشكل أكبر بدءًا من اليوم الاثنين بعد تراجع عدد الإصابات بشكل مستمر خلال الأيام الماضية.وعرجت على تحذير عمدة مدينة سان باولو البرازيلية، أكبر مدن البلاد، من احتمال انهيار النظام الصحي في المدينة بعد أن باتت مستشفيات هناك تعمل بما يقارب 90 % من طاقتها القصوى، وربما لن تستقبل المزيد من الحالات بعد أسبوعين من الآن.وتناولت صحف بريطانيا إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبدالله عبدالله التوصل إلى اتفاق لاقتسام السلطة من أجل إنهاء الجمود السياسي الذي أعقب الخلاف حول نتائج الانتخابات العامة الأخيرة.// انتهى //07:46ت م0011