غزنة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم بتفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة أمنية في ولاية غزني شرق أفغانستان.وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازاده:" استخدم الإرهابيون سيارة من نوع هامفي في هجومهم. استهدفوا المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزني"، مضيفا أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح.وأكدت وزارة الداخلية في كابل ومسؤولون صحيون في غزني كذلك الهجوم.// انتهى //07:50ت م0012