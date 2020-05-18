طرابلس 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مبينة الدعوة التي وجهها أردوغان للسراج لزيارة تركيا، التي قبلها الأخير على أن يحدد موعدها في وقت لاحق، كما تم بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات الحرب على العاصمة طرابلس والعديد من ملفات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع عضو مجلس النواب المنتصر الحاسي وعدد من مشايخ وأعيان قبيلة الحاسة، مفيدة أنه تم تناول العديد من القضايا والموضوعات السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة رئيس مجلس النواب الأخيرة لإنهاء الأزمة في البلاد.وأنبأت عن استمرار تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق، مخبرة عن سماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، وكذلك انفجارات في منطقة الفرناج ، كما نوهت إلى تحركات الجيش من قاعدة الوطية للسيطرة على منطقة العقروبية وسط انسحاب لقوات الوفاق من المنطقة.وتطرقت صحف ليبيا إلى إعلان منظمة الصحة العالمية إرسال أكثر من 136 طنًا من مجموعات طبية أساسية إلى 45 مستشفى ومنشأة صحية في جميع أنحاء ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدة أن المواد التي جرى توزيعها تشمل مجموعات الطوارئ الطبية بما في ذلك المجموعات العلاجية لتدبير الأمراض المزمنة غير المعدية و التي تكفي لما يقرب من 650 ألف شخص.// انتهى //08:07ت م0014