إسلام آباد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تخطي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان حاجز الأربعين ألف إصابة، وتخفيف السلطات الباكستانية إجراءات الحظر والإغلاق رغم استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس.وأخبرت عن بدء استئناف حركة النقل العام في معظم الأقاليم الباكستانية بدءًا من اليوم، ووضع الحكومة الباكستانية خطة جديدة للتعامل مع كورونا بحيث يتم استئناف النشاط التجاري مع تطبيق إجراءات الحد من انتشار الفيروس.واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حذر من تخطيط الهند لشن هجوم مفاجئ على باكستان لصرف انتباه المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها القوات الهندية بحق المدنيين في إقليم كشمير.وأشارت إلى عزم باكستان على سرعة تنفيذ مشروع تسييج الحدود مع إيران للحد من تسلل عناصر التنظيمات الإرهابية المتواجدة في إيران إلى أراضيها.وأنبأت عن نجاح قوات مكافحة الإرهاب في القضاء على أربعة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على مكان عبادة أحد الأقليات المحلية في إقليم البنجاب الشرقي.وتناولت اقتراب الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة عبد الله عبد الله من إتمام اتفاق لاقتسام السلطة ينهي حالة الجمود السياسي المسيطرة في البلاد منذ أشهر.وعرجت صحف باكستان إلى قلق وزارة الصحة الأفغانية من الارتفاع السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورنا في أفغانستان، واضطرار السلطات الهندية على تمديد إجراءات الحظر والإغلاق لغاية نهاية مايو الجاري للحد من انتشار فيروس كورنا، وتسجيل نيبال أول حالة وفاة بالفيروس.// انتهى //08:19ت م0015