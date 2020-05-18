القاهرة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم قرار الحكومة بحظر التجوال طوال أسبوع عيد الفطر المبارك بدءا من الخامسة مساء ليوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 19 مايو مع وقف حركة المواصلات العامة بين المحافظات وتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين.ونقلت توضيح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه بدءا من السبت الموافق 30 مايو ستعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان مع حظر التحرك من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وبدءا من منتصف يونيو المقبل سيتم الإعلان عن إعادة النشاط الرياضي تدريجيا ومناقشة إمكان إقامة الشعائر الدينية في دور العبادة وتحديد تاريخ محدد لعودتها .وأنبأت أن وحدات من الجيش الليبي شنت هجومًا مباغتًا على نقطة تتخذها ميليشيات موالية لتركيا نقطة انطلاق لعملياتها وتدمير صواريخ جلبتها الميليشيات حديثا.وعرجت إلى أداء الحكومة الإسرائيلية رقم 35 اليمين الدستورية أمس وذلك بعد نحو 500 يوم من الخلافات السياسية والأزمات بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود اليميني وبينى جانتس زعيم حزب " أزرق أبيض" ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق.ولفتت الانتباه إلى إدانة السلطة الفلسطينية أمس التحذير الأمريكي لـ "المحكمة الجنائية الدولية" من التحقيق في جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة.وأخبرت صحف القاهرة أن بريطانيا قررت رفع قيود العزل المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بما يسمى خطوات " الجدة " لفتح البلاد ببطء بشرط التزام البريطانيين بالإجراءات الحالية ، فيما قررت السلطات الفرنسية فتح شواطئ الريفيرا للمرة الأولى منذ إجراءات العزل العام لمكافحة كورونا في منتصف مارس الماضي .//انتهى//09:17ت م0017