المدينة المنورة ٢٥ رمضان 1441 هـ الموافق ١٨ مايو 2020 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وضمن سلسلة البرامج والحلقات القرآنية والدروس العلمية، خلال شهر رمضان المبارك ، الذي يقدمها عدد من المشايخ ، وتبث " عن بعد " عبر منصاتها الإلكترونية اليوم درس بعنوان ( وانتصفت العشر ) قدمه الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي .وتأتي هذه البرامج والدروس في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحد الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور المسجد في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم ، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في التصدي لفيروس كورونا.// انتهى //09:47ت م0021