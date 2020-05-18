الرياض 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يتابع سير الحملات الرقابية الميدانية.جلوي بن عبدالعزيز للخريجين: انطلقوا بعزم لخدمة الوطن.تمديد حملة المسح الاستقصائي لمساكن العمال بحائل.التضامن الإسلامي تدعم الدول الأقل نمواً لمواجهة «كورونا».تأكيد على أهمية دور وكالات أنباء «التعاون الإسلامي» في مواجهة «كورونا».تطبيق لائحة الوظائف التعليمية في نوفمبر.تسجيل 2736 حالة إصابة جديدة بكورونا.وزير الصحة: المملكة من أقل الدول في وفيات «كورونا».1000 متدرب استفادوا من دورات الحوار الوطني."عودة".. إنهاء إجراءات (91) راكبًا إلى جاكرتا.لجنة النقل في الشورى تطلع على إنجازات وزارة النقل في دعم مسيرة التنمية.هيئة الطيران: الأجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة.وفاة السفير الصيني في شقته بإسرائيل.كورونا يكشف ضعف تركيا وقطر.مصر تحدد أوقات الحظر في أيام عيد الفطر المبارك.// يتبع //09:56ت م0022