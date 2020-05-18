المدينة المنورة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسنظمت جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مُجتمعي" بالمدينة المنورة أمس " برنامج تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة "عن بعد بهدف رفع الوعي وتهيئة الأسرة لتكوين بيئة معززة للتفكير .ويتناول البرنامج على مدى ثلاثة أيام عدة محاور منها قواعد البيئة المعززة للتفكير ،ومفهوم البيئة المعززة بالتفكير، والأسرة المعززة بالتفكير، ومقياس البيئة المعززة للتفكير، وكيف تحافظ على إبداع أطفالك ،وكيف نعد الطفل للمستقبل.// انتهى //13:23ت م0051