الكويت 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 37ر38 نقطة ليبلغ مستوى 37ر4825 نقطة بنسبة صعود بلغت 8ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر105 مليون سهم تمت عبر 5960 صفقة نقدية بقيمة بلغت 9ر23 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 85ر16 نقطة ليبلغ مستوى 92ر4095 نقطة بنسبة صعود بلغت 41ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 51ر25 مليون سهم تمت عبر 1557 صفقة نقدية بقيمة 5ر1 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26ر49 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5196 نقطة بنسبة صعود بلغت 96 % من خلال كمية أسهم بلغت 40ر80 مليون سهم تمت عبر 4403 صفقات بقيمة 41ر22 مليون دينار .// انتهى //13:45ت م0054