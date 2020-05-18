الجزائر 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالقرار الذي أصدره المجلس الأعلى للأمن والذي يقضي بالإبقاء على إجراءات الحجر الصحي الحالية دون تشديدها، بالتوازي مع الدعوات إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم الخروج من المنازل أيام عيد الفطر.وأخبرت عن شروع وزارة السياحة في إعادة خطة لإعادة رفع الإغلاق جزئيًا عن الأنشطة السياحية واستئناف الفنادق والمنتجعات السياحية عملها مع بداية موسم الاصطياف، مع اتخاذ تدابير وقائية ضد تفشي وباء فيروس كورونا.وأشارت الصحف إلى تسجيل 198 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مع تماثل 98 حالة للشفاء، فيما سجلت ستة وفيات جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وتحدثت صحف الجزائر عن تواصل انتشار الوباء في قارة أمريكا اللاتينية بوتيرة متسارعة مما حولتها إلى بؤرة للفيروس، موازاة مع استمرار رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية في الدول الأوروبية ليشمل إعادة فتح المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.// انتهى //14:16ت م0057